Directeur securitybedrijf aangeklaagd voor cyberaanval op ziekenhuis

In de Verenigde Staten is de chief operating officer (COO) van een netwerkbeveiligingsbedrijf aangeklaagd wegens een cyberaanval op een ziekenhuis. Volgens de aanklacht voerde de 45-jarige man in 2018 een aanval uit tegen het Gwinnett Medical Center wat zorgde voor een verstoring van de telefoondienst en netwerkprinters. Het Gwinnett Medical Center beheert twee ziekenhuizen in de VS.

Daarnaast wist de COO informatie van een Hologic R2 Digitizer te stelen die door één van de ziekenhuizen werd gebruikt. Radiologen gebruiken dit systeemvoor het analyseren van digitale röntgenfoto's van de borsten. Hoe de aanval werd uitgevoerd laat de aanklacht niet weten. "Deze cyberaanval op een ziekenhuis had niet alleen catastrofale gevolgen kunnen hebben, maar patiëntgegevens zijn ook gecompromitteerd", zegt FBI-agent Chris Hacker.

De directeur is zeventien keer aangeklaagd voor het opzettelijk beschadigen van een beveiligde computer. Op elke aanklacht staat een maximale gevangenisstraf van tien jaar. Daarnaast moet de man terechtstaan voor het verkrijgen van informatie van een beveiligde computer. Hierop staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.