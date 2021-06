Minister vraagt zorgverzekeraars om naar uitwisseling van patiëntenfoto's te kijken

Demissionair minister Van Ark van Medische Zorg zal zorgverzekeraars vragen om naar hun procedures rondom het uitwisselen van patiëntenfoto’s in het kader van machtigingen te kijken. Aanleiding is een verhaal in Linda waarbij een vrouw door haar zorgverzekeraar werd gevraagd om foto's van haar borsten, na een hersteloperatie bij een borstreconstructie, te e-mailen. Ze wilde de foto's niet via een "onbeveiligde verbinding" versturen.

De vrouw had na borstkanker haar borst laten amputeren. Om een behandeling vergoed te krijgen moest ze haar foto's naar de zorgverzekeraar opsturen. PVV-Kamerlid Agema vroeg van Ark om opheldering. De minister stelt dat dit soort gegevens in een beveiligde omgeving tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar zouden moeten worden uitgewisseld. "Hierdoor wordt de verzekerde zo min mogelijk belast", laat ze weten.

"Zorgverzekeraars moeten kunnen onderbouwen of de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van een machtiging", gaat Van Ark verder. "Indien er foto’s tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar worden uitgewisseld vindt dit plaats met toestemming van de patiënt en in een beveiligde omgeving."

De minister merkt op dat het sturen van foto’s voor de betrokkene confronterend kan zijn en er daarom is afgesproken dat de behandelaar de foto's maakt en samen met de aanvraag voor vergoeding via een beveiligd platform aan een zorgverzekeraar beschikbaar stelt.

In dit geval zouden de foto's via de zorgaanbieder met de zorgverzekeraar worden gedeeld, maar vroeg de vrouw om deze informatie niet met de verzekeraar te delen. Vanwege het incomplete dossier vroeg de verzekeraar vervolgens aan de vrouw om foto's zelf te maken en op te sturen. Daarnaast werd ook een alternatief voor het versturen van de foto's geboden.

Naar aanleiding van het artikel kondigde de zorgverzekeraar aan dat het de afspraken opnieuw actief bij de zorgaanbieders onder de aandacht gaat brengen. "Ik zal ook de andere zorgverzekeraars vragen om hun procedures rondom het uitwisselen van foto’s in het kader van machtigingen te bezien en bij zorgaanbieders actief onder de aandacht te brengen", laat Van Ark daarop weten.