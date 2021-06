Google gaat elke vier weken een nieuwe Chrome OS-versie uitbrengen

Google gaat de releasecyclus van Chrome OS aanpassen en later dit jaar elke vier weken een nieuwe versie van het besturingssysteem uitbrengen. Daarmee volgt Chrome OS de Chrome-browser, waar Google al eerder een zelfde releasecyclus voor aankondigde.

Het nieuwe updateregime voor Chrome start met de lancering van Chrome 94 in het derde kwartaal van dit jaar. Chrome OS volgt in het vierde kwartaal met de lancering van versie M96. Voor bedrijven en onderwijsinstellingen zal Google met een apart updatekanaal komen waarvan de versie elke zes maanden updates ontvangt. Meer informatie over deze versie zal Google binnenkort bekendmaken. Volgens het techbedrijf moet de nieuwe updatecyclus onder andere voor een "veiligere ervaring" zorgen.