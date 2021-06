ACM gaf vorig jaar bijna 1,5 miljoen eerder gebruikte 06-nummers vrij

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vorig jaar bijna 1,5 miljoen 06-nummers die eerder waren gebruikt na een afkoelingsperiode vrijgegeven. Hierdoor is het dreigend tekort aan mobiele nummers afgenomen, zo laat de toezichthouder weten in de vandaag verschenen Monitor nummeruitgifte over het jaar 2020 (pdf).

Op basis van de nummerplannen van het ministerie van Economische Zaken geeft de ACM telefoonnummers uit en houdt toezicht op het gebruik van de nummers. Vanwege het hoge uitgiftepercentage voor 06-nummers besloot de toezichthouder onderzoek uit te voeren. Daaruit bleek dat de grote telecomproviders onvoldoende telefoonnummers op voorraad hebben om in gebruik te geven aan eindgebruikers.

In 2019 besloot de ACM daarom om 06-nummers terug te halen die niet binnen een jaar na toekenning in gebruik waren genomen terwijl dit wel de bedoeling is. Het ging om bijna 1,5 miljoen telefoonnummers. Deze nummers hebben een jaar in de afkoeling gestaan, om te voorkomen dat een nieuwe nummergebruiker wordt gebeld door mensen die de vorige nummergebruiker willen bereiken.

Vorig jaar heeft de ACM deze nummers na de afkoelingsperiode vrijgegeven. Dit heeft ervoor gezorgd dat het dreigend tekort aan mobiele nummers is afgenomen, meldt de toezichthouder. Het uitgiftepercentage van mobiele telefoonnummers is door het ingrijpen vorig jaar voor het eerst sinds 2012 onder de negentig procent uitgekomen.