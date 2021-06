WhatsApp start wegens privacyzorgen internationale advertentiecampagne

WhatsApp is wegens privacyzorgen die eerder dit jaar ontstonden door de nieuw aangekondigde voorwaarden voor het gebruik van de chatapp een internationale advertentiecampagne gestart. In de campagne met de titel "Message Privately" gaat WhatsApp in op de end-to-end encyptie die het biedt, maar wordt verder met geen woord gerept over de nieuwe voorwaarden en de banden met moederbedrijf Facebook.

Begin dit jaar ontstond er wereldwijd ophef nadat WhatsApp nieuwe voorwaarden aankondigde. Die zorgen ervoor dat gegevens van WhatsApp-gebruikers buiten de Europese Unie met Facebook worden gedeeld. Daarnaast hebben de nieuwe regels gevolgen voor de communicatie van WhatsApp-gebruikers met bedrijven. Gebruikers kunnen via de chatapp met bedrijven communiceren, zoals luchtvaartmaatschappijen. Bedrijven mogen door de nieuwe voorwaarden deze berichten opslaan en gebruiken voor een advertentieprofiel en gepersonaliseerde advertenties. Concurrenten zoals Signal en Telegram zagen miljoenen WhatsApp-gebruikers die zich zorgen maakten overstappen.

"Eerder dit jaar veroorzaakten we verwarring voor onze gebruikers", zegt Eshan Ponnadurai, marketingdirecteur bij WhatsApp, tegenover The Drum. "We zagen de zorgen die ze hadden over hun privacy en dat mensen hun berichten zouden lezen. We weten hoe belangrijk privacy voor onze gebruikers is." Met de advertentie wil WhatsApp gebruikers verzekeren dat hun communicatie privé is, gaat Ponnadurai verder. De nieuwe campagne start vandaag als eerste in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, meldt de BBC.