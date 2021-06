Kamervragen over gebruik van WordPress voor overheidswebsites

In de Tweede Kamer zijn vragen aan demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gesteld over het gebruik van WordPress voor overheidswebsites. Aanleiding is berichtgeving van dagblad Trouw dat de overheid door het gebruik van WordPress-sites waarvan de inlogpagina voor iedereen toegankelijk is het "hackers" eenvoudig maakt om in te breken.

Via de publieke inlogpagina kan iedereen proberen in te loggen. Het is echter mogelijk om het inloggen met tweefactorauthenticatie te beveiligen. Ook kunnen WordPress-beheerders bescherming tegen bruteforce-aanvallen toevoegen. Dat moet het geautomatiseerd raden van wachtwoorden voorkomen. Trouw laat niet weten of dat bij de onderzochte WordPress-sites het geval is, zo meldde Security.NL vorige week.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) raadt het organisaties af om inlogpagina's direct vanaf het internet toegankelijk te maken. Dat is wel het geval bij de WordPress-sites van onder andere het Fiod, de gemeenten Alkmaar en Gouda, veiligheidsregio’s, de douane en GGD's. De Rijksoverheid zou 165 websites tellen die op WordPress draaien.

DENK-Kamerlid Van Baarle wil nu opheldering van de staatssecretaris. "Wat vindt u van het feit dat tientallen websites van de overheid, waaronder websites van de Belastingdienst, GGD’s, veiligheidsregio's en waterschappen, niet voldoen aan de richtlijnen voor digitale beveiliging?" Ook moet Knops laten weten of hij vindt dat de overheid tekort heeft geschoten in het treffen van digitale beveiligingsmaatregelen tegen eventuele aanvallers.

"Bent u bekend met het feit dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) al sinds 2014 waarschuwt voor 36 veiligheidsrisico's van WordPress en dat desondanks 165 openbare overheidswebsites op WordPress draaien? Wat is met deze waarschuwingen gedaan?", vraagt Van Baarle verder. Het DENK-Kamerlid wil tevens weten wat Knops ervan vindt dat de website van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), die gemeenten helpt bij cyberincidenten, draait op WordPress.

Afsluitend moet de staatssecretaris duidelijk maken wat hij gaat doen om de betreffende overheidssites te laten voldoen aan de veiligheidseisen en of hij met verder beleid komt om de digitale weerbaarheid van overheidswebsites te vergroten. Knops heeft drie weken de tijd om op de vragen te reageren (pdf).