Fujifilm twee weken na ransomware-aanval weer volledig operationeel

De Fujifilm Corporation in Japan is twee weken na een ransomware-aanval volledig operationeel en kan zodoende weer bestellingen verwerken en leveren. Dat laat het bedrijf via de eigen website weten. Op 1 juni meldde Fujifilm dat het "ongeautoriseerde toegang tot een server" vanuit het buitenland onderzocht. Daarop werden alle netwerken en servers uitgeschakeld.

Op 4 juni meldde het bedrijf dat het om een ransomware-aanval ging en een specifiek netwerk in Japan was getroffen. Dezelfde dag werden alle netwerken, servers en computers waarvan was vastgesteld dat ze veilig waren weer online gebracht. Vandaag laat Fujifilm weten dat het volledig operationeel is wat betreft klanten en bedrijfspartners, waaronder klantencontact, bestellingen en leveringen die weer plaatsvinden. Het bedrijf zal vertragingen die zich de afgelopen twee weken voordeden proberen op te lossen.

Hoe de aanval zich kon voordoen, om welke ransomware het ging en of er losgeld is betaald laat het bedrijf niet weten. Volgens de fabrikant van filmmateriaal, camera's en gegevensdragers zijn er geen aanwijzingen dat erbij de aanval gegevens zijn gestolen. Beveiligingsmaatregelen om herhaling te voorkomen zijn inmiddels uitgerold. Daarnaast zegt Fujifilm dat het de situatie blijft monitoren.