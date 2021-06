Adviesbureau van Nuclear Security Administration VS getroffen door ransomware

Een bedrijf dat de Amerikaanse National Nuclear Security Administration (NNSA) adviseert over gevoelige onderwerpen als kernwapens en kernenergie is getroffen door ransomware en datadiefstal, zo meldt het magazine Mother Jones. Sol Oriens is een zogeheten subcontractor voor de National Nuclear Security Administration, dat valt onder het Amerikaanse ministerie van Energie.

De NNSA is de Amerikaanse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het beheer en de beveiliging van Amerikaanse kernwapenarsenaal. Het wordt onder andere geadviseerd door Sol Oriens. Dat omschrijft zich als een adviesbureau met een focus op het beheer van "geavanceerde technologieën en concepten met een sterk potentieel voor militaire en ruimte toepassingen". Het bedrijf werkt onder andere samen met het Pentagon en het ministerie van Energie.

Volgens Mother Jones werken de medewerkers aan gevoelige zaken met betrekking tot kernwapens en kernenergie. Vorige maand kreeg het bedrijf naar eigen zeggen met een "cybersecurity-incident" te maken, maar verdere details wil het niet geven. De website is sinds begin deze maand offline. De groep achter de REvil-ransomware claimt het bedrijf te hebben aangevallen, waarbij er ook allerlei data zou zijn buitgemaakt.

Een deel van deze gegevens heeft de REvil-groep nu op de eigen website gepubliceerd. Het gaat om facturen voor NNSA-contracten, omschrijvingen van onderzoeks- en ontwikkelprojecten en salarisoverzichten, namen en social-securitynummers van Sol Oriens-medewerkers. Het bedrijf laat aan CNBC weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er vertrouwelijke informatie van cliënten of kritieke veiligheidsgerelateerde data is buitgemaakt.

De REvil-groep wist eerder in te breken bij de Deense schoonmaakgigant ISS en claimde succesvolle aanvallen tegen computerfabrikant Acer en Apple-leverancier Quanta Computer. Ook JBS, de grootste vleesverwerker ter wereld, werd slachtoffer van deze ransomwarecriminelen en betaalde 11 miljoen dollar losgeld. Of Sol Oriens losgeld heeft betaald is niet bekend.