NSA-klokkenluidster wegens goed gedrag vervroegd vrijgelaten uit gevangenis

NSA-klokkenluidster Reality Winner is wegens goed gedrag vervroegd uit de gevangenis vrijgelaten, zo heeft haar advocaat via Twitter bekendgemaakt. In augustus 2018 werd Winner veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 3 maanden wegens het lekken van een rapport van de NSA over Russische cyberaanvallen aan de media.

Niet eerder kreeg iemand voor het lekken van vertrouwelijke documenten aan de media zo'n hoge straf opgelegd. Het rapport ging over aanvallen tegen een Amerikaans bedrijf dat verkiezingssoftware ontwikkelt en lokale verkiezingsfunctionarissen. De aanvallen waren volgens de NSA door de Russische militaire inlichtingendienst uitgevoerd. De klokkenluidster kon mede via het printerwatermerk dat op de scans van het rapport zichtbaar was worden achterhaald.

Winner werd in 2017 aangehouden. Op dat moment werkte ze voor een Amerikaanse defensieleverancier en was gedetacheerd bij een Amerikaanse legerbasis. Ze sloot een zogeheten "plea deal" met het Amerikaanse openbaar ministerie. Winner, die onder de Amerikaanse spionagewetgeving werd aangeklaagd, had tot een gevangenisstraf van 10 jaar kunnen worden veroordeeld.