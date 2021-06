Brits NCSC: ransomware grootste dreiging voor burgers en bedrijven

Niet statelijke actoren, maar ransomware is de grootste dreiging voor burgers, bedrijven en het grootste deel van de vitale infrastructuur, zo stelt Lindy Cameron, hoofd van het Britse National Cyber Security Centre (NCSC). Cameron gaf gisteren een speech voor het Royal United Services Institute (RUSI).

Ze liet weten zich vooral zorgen te maken over het cumulatieve effect van het niet goed managen van cyberrisico's en het niet serieus nemen van de dreiging van cybercrime. "Voor het grootste deel van de Britse burgers en bedrijven, en voor het grootste deel van de vitale infrastructuur en overheidsdienstverleners, is de primaire dreiging geen statelijke actoren, maar cybercriminelen en dan met name de dreiging van ransomware."

Volgens Cameron is het antwoord op ransomware eenduidig: "We moeten de Britse cyberweerbaarheid versterken zodat deze aanvallen in de eerste plaats hun doel niet kunnen bereiken." Daarnaast ziet ze ook een rol weggelegd voor overheden, die de activiteiten van ransomwaregroepen moeten verstoren. "Deze criminelen bestaan niet in een vacuüm. Ze worden vaak ongestraft in staat gesteld en gefaciliteerd door staten. Gecoördineerde internationale en diplomatieke inzet is nodig om ze te stoppen."

In haar speech richtte Cameron zich ook op verzekeringsmaatschappijen die het losgeld dat slachtoffers betalen vergoeden. Volgens critici heeft dit geleid tot veel hogere losgeldbedragen die ransomwaregroepen zijn gaan eisen. Ook de NCSC-directeur stelt dat dit moet worden teruggedrongen. Ook stelde ze dat cryptobedrijven meer moeten doen om verdachte transacties tegen te gaan. Daarnaast riep ze op tot meer samenwerking tussen bedrijven en overheid.