Taakstraf voor politieagent die informatie uit politiesystemen lekte

Het Openbaar Ministerie heeft door middel van een strafbeschikking een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een politieagent die informatie uit politiesystemen lekte. De agent was nog in opleiding en werkzaam in de eenheid Oost-Nederland.

Uit onderzoek van de Rijksrecherche bleek dat de politieman in de afgelopen jaren tientallen keren gegevens in de politiesystemen heeft opgezocht zonder dat dit te maken had met zijn werkzaamheden als politieman. Hij deed dit voor zichzelf of op verzoek van bekenden aan wie hij de informatie dan doorgaf.

In één geval zocht de agent in de politiesystemen informatie op over een persoon en deelde die. Deze persoon werd een aantal weken later ontvoerd en ernstig mishandeld door een groep mannen. Het onderzoek heeft echter niet kunnen aantonen dat er een verband bestaat tussen het verstrekken van de informatie.

Volgens het OM heeft de agent door het onbevoegd raadplegen van de politiesystemen zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk en door het lekken van politie-informatie zijn ambtsgeheim geschonden. De man heeft de feiten bekend en is inmiddels bij de politie ontslagen. Bij het opleggen van de straf heeft het Openbaar Ministerie hier rekening mee gehouden.