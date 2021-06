Belgische toezichthouder mag juridische stappen nemen tegen Facebook

De Belgische privacytoezichthouder GBA mag juridische stappen tegen Facebook nemen, zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag geoordeeld (pdf), zo laat de Belgische krant De Standaard weten. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) spande in 2015 een zaak aan tegen Facebook wegens de manier waarop het techbedrijf internetgebruikers volgt.

Het draaide om de technieken die Facebook gebruikt om mensen zowel met als zonder profiel op websites te volgen. De rechtbank van Brussel oordeelde dat Facebook de Belgische privacywet overtreedt. Zo worden internetgebruikers niet geïnformeerd over het feit dat Facebook informatie over hen verzamelt, om wat voor informatie het gaat, wat er met die informatie wordt gedaan en hoe lang die informatie wordt bewaard.

Facebook ging in beroep en stelde dat de GBA niet bevoegd is om tegen het techbedrijf op te treden, aangezien Facebook haar Europees hoofdkantoor in Ierland heeft gevestigd. Het Hof heeft nu geoordeeld dat een nationale privacytoezichthouder onder bepaalde voorwaarden haar bevoegdheid kan uitoefenen om elke vermeende inbreuk op de AVG voor de rechter te brengen, ook al is zij niet de leidende autoriteit voor die verwerking.

De AVG kent het één-loketmechanisme, waardoor organisaties die grensoverschrijdende verwerkingen uitvoeren, nog maar met één privacytoezichthouder zaken hoeven te doen. Het Hof stelt dat de leidende toezichthouder, in het land waar een bedrijf zijn hoofdkwartier heeft, als eerste verantwoordelijk is voor het toezicht op organisaties met grensoverschrijdende gegevensverwerkingen. Hier kan echter onder bepaalde voorwaarden van worden afgeweken.

"De leidende toezichthoudende autoriteit kan zich bij de uitoefening van haar bevoegdheden echter niet onttrekken aan een noodzakelijke dialoog en een loyale en doeltreffende samenwerking met de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten", stelt het Hof. De leidende toezichthouder mag in het kader van deze samenwerking dan ook niet voorbijgaan aan de standpunten van de andere betrokken toezichthouders.

De GBA stelt in een reactie dat het het arrest nu zal analyseren om een beter inzicht te krijgen in de precieze gevolgen ervan voor haar huidige zaak voor het Hof van Beroep te Brussel. "Wij zijn vooral verheugd over de ruime interpretatie van de bevoegdheden van nationale toezichthouders (zoals de GBA). We vinden het ook belangrijk dat het Hof benadrukt dat er steeds door alle toezichthouders loyaal en constructief moet worden samengewerkt", zegt GBA-voorzitter David Stevens.