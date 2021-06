Google voorziet Android Berichten-app van end-to-end encryptie

Google heeft end-to-end encryptie toegevoegd aan de Berichten-app van Android, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. Voor de versleuteling wordt gebruikgemaakt van het Signal-protocol, dat ook in de gelijknamige chatapp en WhatsApp aanwezig is. Naast de aankondiging van het nieuws publiceerde Google ook een technical paper waarin het ingaat op de gebruikte encryptie (pdf).

De Berichten-app maakt gebruik van Rich Communication Services (RCS), een standaard die sms moet vervangen. Het werkt via de dataverbinding van de telefoon. Wanneer de ontvanger geen RCS ondersteunt zal de Berichten-app echter op sms terugvallen. RCS wordt inmiddels door tal van providers en fabrikanten ondersteund en maakt het ook mogelijk om berichten versleuteld te versturen, in tegenstelling tot sms dat onversleuteld is.

"End-to-end encryptie in Messages helpt om je gesprekken veilig te houden terwijl ze worden verstuurd. Het zorgt ervoor dat niemand de inhoud van je berichten kan lezen als ze van jouw telefoon gaan naar de telefoon van de persoon met wie je communiceert", aldus Google. End-to-end encryptie wordt ingeschakeld voor privégesprekken tussen twee personen die beide de chatfeatures hebben ingeschakeld. End-to-end encryptie was al beschikbaar voor bètatesters, maar wordt nu onder alle gebruikers uitgerold.