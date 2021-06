SP wil opheldering over pleidooi van CPB-directeur voor bitcoinverbod

De SP heeft demissionair ministers Blok van Economische Zaken en Hoekstra van Financiën om opheldering gevraagd over het pleidooi van CPB-directeur Pieter Hasekamp om bitcoins te verbieden. In een opiniestuk voor het Financieele Dagblad, met de titel 'Nederland moet de bitcoin in de ban doen', pleitte Hasekamp voor een totaalverbod op de productie, handel en het bezit van cryptovaluta.

Hasekamp stelt dat cryptovaluta alle kenmerken van 'slecht geld' vertoont. De herkomst is onduidelijk, de waardering onzeker en schimmige handelspraktijken. "Alleen op het aspect van privacy scoren cybertransacties goed – en die anonimiteit is precies wat ze aantrekkelijk maakt voor criminelen", aldus de CPB-directeur. "Cryptovaluta zijn buiten het criminele circuit dus ongeschikt als rekeneenheid en betaalmiddel." Verder stelde de directeur van het Centraal Planbureau dat het klappen van de "cryptozeepbel" onvermijdelijk is.

SP-Kamerlid Alkaya heeft Blok en Hoekstra vandaag om opheldering gevraagd. "Mocht het al wenselijk zijn, op welke manier zou het volgens u mogelijk zijn om de bitcoin in de ban te doen in een enkel land als Nederland? Deelt u de mening dat dit veel handhavingscapaciteit zou vereisen, en eigenlijk praktisch onmogelijk zou zijn?"

De ministers moeten ook duidelijk maken wat ze van de vorm en de inhoud van het statement vinden en of dit wenselijk is. "Deelt u de mening van het CPB dat de bitcoin slecht geld is, en zo ja, waarom dan precies? Geldt dit volgens u voor alle cryptovaluta?", vraagt Alkaya verder. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord (pdf).