Google installeert automatisch corona-app bij Amerikaanse Androidgebruikers

Google heeft bij Amerikaanse Androidgebruikers automatisch de Massachusetts MassNotify corona-app geïnstalleerd die gebruikers waarschuwt als ze in de buurt van een besmet persoon zijn gekomen die de app ook gebruikt. De automatische installatie zorgt voor grote ophef bij gebruikers die het als spyware bestempelen en niet weten hoe de app op hun toestel terecht is gekomen.

In een reactie tegenover 9to5Google bevestigt Google dat de MassNotify-app automatisch wordt geïnstalleerd, maar alleen wordt ingeschakeld door een proactieve handeling van de gebruiker. De MassNotify-app maakt gebruik van Exposure Notifications Express. Dit is een in Android en iOS ingebouwd systeem dat gebruikers kan waarschuwen wanneer ze met besmette personen in contact zijn gekomen. Het systeem is vooral bedoeld voor landen die nog niet over een corona-app beschikken.

Exposure Notifications Express werkt als veel andere corona-apps, waarbij er via bluetooth codes worden ontvangen en uitgezonden. Ook kan het ingebouwde systeem een waarschuwing laten zien wanneer er contact is geweest met een besmet persoon. Exposure Notifications Express moet door de gebruiker worden ingeschakeld, het is opt-in.

Google stelt dat MassNotify alleen werkt wanneer gebruikers zelf Exposure Notifications inschakelen. Daarnaast moet ook bluetooth zijn ingeschakeld om de app te laten werken. Ook 9to5Google meldt dat Exposure Notifications Express is gebruikt voor de automatische installatie van de MassNotify-app, maar gebruikers de app zelf moeten inschakelen. Uit de recensies in de Google Play Store blijkt dat veel gebruikers niet blij zijn dat de app zonder hun toestemming is geïnstalleerd.