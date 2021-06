Colonial Pipeline opnieuw aangeklaagd wegens grove nalatigheid

De Colonial Pipeline Company is voor de tweede keer aangeklaagd wegens de recente ransomware-aanval. Volgens de klagers was het bedrijf grof nalatig bij het beveiligen van het eigen netwerk. Criminelen wisten door middel van een gelekt vpn-wachtwoord toegang tot het netwerk te krijgen en ransomware uit te rollen. Een tweede factor om in te loggen was niet vereist..

Vanwege de aanval zag Colonial Pipeline zich genoodzaakt om de grootste brandstofpijplijn in de Verenigde Staten uit te schakelen, wat grote gevolgen had voor de brandstofvoorziening in de VS. Zo kwamen duizenden tankstations zonder brandstof te zitten. Het bedrijf betaalde de aanvallers uiteindelijk 4,4 miljoen dollar voor een decryptietool om zo de data te kunnen ontsleutelen.

De eerste aanklacht dateert van vorige maand, zo meldt Bloomberg Law. De klager stelt dat de aanval kon plaatsvinden omdat Colonial Pipeline de systemen niet goed had beveiligd. Dit schaadde miljoenen consumenten door hogere prijzen aan de pomp en benzinetekorten. Ook stelt de klager, die een niet nader genoemde schadevergoeding eist, dat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan de verplichting om de eigen vitale infrastructuur te beveiligen.

Deze week volgde een tweede massaclaim van een tankstation. Ook deze klager stelt dat de Colonial Pipeline Company grof nalatig was in het beveiligen van de systemen. Volgens de klager zorgde het gedrag van Colonial voor een benzinetekort, hogere benzineprijzen en tekorten waardoor tankstations geen brandstof meer aan klanten konden verkopen. Daarnaast zorgde dit voor emotioneel leed, aldus de aanklager, die ook een schadevergoeding eist, alleen dan voor pomphouders.

"Het was een eenvoudige kleine aanval op een voorspelbaar doelwit. Iedereen wist dat de pijplijn zou worden aangevallen, het was alleen de vraag wanneer. Dus ze moeten over robuuste beveiligingsmaatregelen beschikken, maar ze hadden niet eens de meest eenvoudige beveiligingsmaatregelen", aldus de advocaat van het tankstation.