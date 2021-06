Overheid wil bedrijven over specifieke cyberdreigingen gaan informeren

De overheid wil bedrijven over specifieke dreigingen en kwetsbaarheden in hun digitale omgeving gaan informeren, zo blijkt uit een wetsvoorstel van demissionair minister Blok van Economische Zaken. Op dit moment worden bedrijven die niet onder de doelgroepen van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vallen, zoals vitale aanbieders, rijksoverheid en digitale dienstverleners, niet door de overheid geïnformeerd over specifieke dreigingen met betrekking tot hun digitale omgeving, ook al beschikt de overheid wel over deze informatie.

"Op het moment dat bedrijven deze informatie niet krijgen van de overheid kunnen zij slachtoffer worden", zo staat in een uitleg van het wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. Het wetsvoorstel moet via twee taken de digitale weerbaarheid van ondernemend Nederland bevorderen. Ten eerste wordt de doelgroep voorzien van generieke en algemene informatie over het nemen van beveiligingsmaatregelen. Ten tweede gaat het om het informeren van bedrijven over specifieke dreigingsinformatie als die bekend is bij de overheid.

Volgens de uitleg over het wetsvoorstel kan het delen van deze informatie ervoor zorgen dat erop termijn minder datalekken plaatsvinden. Daarnaast is er geen sprake van marktverstoring door de overheid. "De informatie die bij de overheid ligt over specifieke bedrijven kan niet door marktpartijen (al dan niet betaald) worden gedeeld. Deze taak ligt bij de overheid omdat zij over die informatie beschikt."

Naast het ontvangen van informatie kunnen bedrijven ook worden gevraagd om informatie met de overheid te delen die het informeren van bedrijven moet vergemakkelijken. Het Digital Trust Center van de overheid zou de informatie straks gaan delen. Het wetsvoorstel is nu ter consultatie aangeboden. Er kan tot 23 augustus op worden gereageerd.