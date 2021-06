NCTV: ransomware is risico voor nationale veiligheid van Nederland

Ransomware is een risico voor de nationale veiligheid van Nederland, zo stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) in het vandaag verschenen Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (pdf). Ook politie en het Openbaar Ministerie luiden de noodklok. Volgens de NCTV kunnen ransomware-aanvallen vitale processen verstoren. Dergelijke aanvallen hebben zich nog niet in Nederland voorgedaan, maar wel in het buitenland.

Wel zijn in Nederland organisaties, bedrijven en overheden getroffen. Zo noemt de NCTV de ransomware-aanval op de gemeente Hof van Twente een "moedwillige aantasting van de integriteit van de digitale ruimte van de overheid", die gevolgen kan hebben voor de continuïteit van de dienstverlening door de overheid en het maatschappelijk vertrouwen daarin.

De schade van ransomware is moeilijk vast te stellen. Wel constateert de politie dat ook in Nederland zowel geëiste, als uitbetaalde bedragen inmiddels in de miljoenen euro’s lopen. "We hebben al aanvallen op universiteiten, ziekenhuizen, bedrijven en gemeenten gezien", zegt Theo van der Plas, programmadirecteur cybercrime bij de politie.

Aanpak

Volgens de NCTV is de beste aanpak van ransomware om de kosten voor criminelen ten opzichte van de opbrengsten te laten stijgen. "Dit kan alleen als politie, het NCSC en OM samen met publieke en private partners en (potentiële) slachtoffers een vuist maken door proactief samen te werken en daarbij gericht informatie en inzichten te delen."

Michiel Zwinkels van het Openbaar Ministerie stelt dat het cruciaal is dat slachtoffers aangifte doen. "We moeten wel weten wat er speelt, wij kunnen nieuwe werkwijzen onderkennen. Ook al is een bedrijf niet meteen geholpen: een ander is dat met gegevens uit het onderzoek misschien wel. Bovendien kunnen we die meldingen gebruiken of maatregelen te treffen die een aanval voorkómen."

Op dit moment werken politie en OM aan een landelijk punt waar alle meldingen terecht komen. Zwinkels: "Dat maakt het mogelijk dwarsverbanden te leggen, en deze vorm van cybercrime gerichter aan te pakken."