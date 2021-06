Door VS gezochte verdachte achter Gozi-virus aangehouden in Colombia

De Colombiaanse autoriteiten hebben een Roemeense man aangehouden die al meer dan acht jaar geleden door de Verenigde Staten werd aangeklaagd wegens betrokkenheid bij het Gozi-virus. Gozi is een Trojaans paard dat volgens de Amerikaanse aanklager meer dan een miljoen computers wereldwijd infecteerde en criminelen in staat stelde om tientallen miljoenen euro's van bankrekeningen te stelen.

De maker van het Gozi-virus introduceerde een nieuw businessmodel waarbij hij zijn creatie niet zelf gebruikte, maar voor 500 dollar per week aan andere cybercriminelen verhuurde om zo inkomsten te genereren, aldus de aanklager. Een model dat uiteindelijk door andere cybercriminelen werd overgenomen.

Begin 2013 werden drie mannen wegens betrokkenheid bij het verspreiden en ontwikkelen van de malware in de VS aangeklaagd. De bedenker van het Gozi-virus was al in november 2010 in de VS aangehouden en bekende in mei 2011 schuld aan computerinbreuk en fraude. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 37 maanden en het terugbetalen van 6,9 miljoen dollar.

Een man uit Letland, die het Gozi-virus van nieuwe functionaliteit voorzag, werd veroordeeld tot 20 maanden cel. De Let gaf de malware de mogelijkheid om 'web-injects' uit te voeren. Hierbij wordt de banksite van de besmette gebruiker aangepast, zodat als hij inlogt er om extra informatie wordt gevraagd. In november 2012 werd de vermeende virusschrijver door de Letse autoriteiten opgepakt. In 2015 volgde zijn uitlevering aan de VS.

De Roemeense man wordt verdacht van het aanbieden van hostingdiensten aan cybercriminelen. Via zijn hostingdiensten werd het Gozi-virus verspreid en andere cyberdelicten gepleegd, waaronder de verspreiding van de Zeus- en SpyEye-malware, het uitvoeren van ddos-aanvallen en versturen van spam, zo laat de aanklacht weten. De Roemeen zou de servers en ip-adressen van legitieme providers hebben gehuurd en vervolgens hebben aangeboden aan cybercriminelen.

Hij werd in december 2012 al door de Roemeense autoriteiten aangehouden, waarna de VS om zijn uitlevering vroeg. De Roemeen werd echter nooit uitgeleverd. De Colombiaanse autoriteiten laten weten dat hij op het vliegveld van Bogot√° is aangehouden. De VS kan nu om zijn uitlevering vragen.