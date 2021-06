Australische provider injecteert sms-advertentie in 2FA-code van Google

Een Australische telecomprovider heeft in een tweefactorauthenticatiecode die Google via sms verstuurde een advertentie geïnjecteerd. Een abonnee van de provider deelde een screenshot van het sms-bericht via Twitter. Daarin is de verificatiecode van Google te zien, alsmede een advertentie voor een vpn-dienst. De code in het bericht bleek gewoon te werken, aldus de abonnee in kwestie.

Een medewerker van Google laat in een reactie op de tweet weten dat de advertentie niet van Google afkomstig is. "Dit zijn geen advertenties van Google en we keuren deze werkwijze af. We onderzoeken samen met de telecomprovider hoe dit heeft kunnen gebeuren en zullen ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt", zegt Mark Risher van Google op Twitter. De abonnee heeft vanwege privacyredenen besloten om de betreffende provider niet bekend te maken. Verdere details zijn nog niet bekend.