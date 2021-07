Internationale qr-code CoronaCheck-app bruikbaar voor reizen binnen EU

De internationale qr-code die binnen de CoronaCheck-app is te genereren is vanaf vandaag bruikbaar voor reizen binnen de Europese Unie. Met de qr-code wordt aangegeven dat men is gevaccineerd, hersteld of getest op corona. Mensen die zijn gevaccineerd of hersteld van corona en niet over een smartphone of de CoronaCheck-app beschikken kunnen via CoronaCheck.nl een qr-code genereren en printen.

Wie thuis geen printer of computer heeft staan kan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een papieren coronabewijs aanvragen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de persoon in kwestie zijn gegevens met het RIVM heeft gedeeld of door de GGD is gevaccineerd. Wanneer dit niet het geval is kan vanaf vandaag bij de zorgverlener die de vaccinatie heeft uitgevoerd een papieren coronabewijs worden aangevraagd.

Naast het beschikken over de qr-code kunnen lidstaten aanvullende voorwaarden stellen. Zo verwachten sommige lidstaten dat vakantiegangers twee weken of langer geleden volledig zijn gevaccineerd, en accepteren andere lidstaten voor een testbewijs alleen een negatieve PCR-test, en geen negatieve antigeentest, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De CoronaCheck-app, die inmiddels meer dan drie miljoen keer is gedownload, kan naast een internationale qr-code ook een nationale qr-code genereren waarmee er toegang kan worden verkregen tot evenementen, discotheken, culturele instellingen en andere plekken die om een coronatoegangsbewijs vragen.