NSA beschuldigt Russische geheime dienst van bruteforce-aanvallen

tja, de NSA baas - Michael Hayden - wilde naar eigen zeggen alles uit de kast halen om te voorkomen dat alle gaten in de ICT gedicht zouden worden.

Zelfs die gaten die geen "access to backdoors" opleveren, oftewel die gaten die geen rechtstreekse achterdeurtjes betreffen moesten in stand gehouden worden.

Michael Hayden is ook infaam - in ogen van hemzelf en anderen weer een trouwe overheidsdienaar - als die NSA baas die onder leiding van Dick Cheney en de zijne het prachtige plan opgevat hadden om de macht van de NSA tot voor 2001 veel verder op te rekken.

Vervolgens meldde de NSA bazen een paar jaar na vertrek - tijdens de Obama periode in een speciaal belegde persconferentie - letterlijk dat ze "inmiddels de technologische vermogen hebben om aanvallen van henzelf van markers te voorzien van andere buitenlandse diensten".

Oftewel, de NSA kan zelf bepaalde slachtoffers hacken en die vervolgens herleidbaar maken tot bijvoorbeeld een Russische dienst.

En ze stelden erbij dat dit een vooruitgang voor de wereld-orde zou betekenen.

Als voorbeeld stelde Michael Hayden na zijn periode als directeur dat hij ervoor had gezorgd dat usb sticks (van het type Sandisk o.a.) extra gaten had gekregen waardoor ze met de Israeli een van de Iraanse energie-centrale konden infecteren met malware.

Waarbij Michael Hayden zelf erkende dat die energie-centrale welliswaar geen hoogwaardig uranium kon produceren - waarvoor dan toch minimaal 20 jaar verrijking nodig was geweest om kritische hoeveelheden te kunnen aggregeren - maar dat hij dat een voorbeeld vond dat zou rechtvaardigen dat alle kopers van die usb sticks een inherent onveilig en hackbaar product werd geleverd.



Al met al demonstreert de NSA jaar op jaar denk ik eerder een business-case waarom ICT juist GEEN gaten meer MAG hebben.

De gaten bewust in ICT houden - en bij nieuwe producten introduceren - kosten namelijk teveel geld.

Ze zorgen voor behoorlijk vermijdbaar internationaal gedoe en de NSA levert vermijd jij-bakken op met de koers van afgelopen 20 jaar.

Bovendien is ze de CIA in haar takenpakket gaan overvleugelen.

Dus de NSA et all kunnen wel menen dat ze belangrijke / nuttige dingen doen, maar dan zou ik eerst maar eens streven dat je grootste vijand je complimenten gaat geven voor oprechtheid, bekwaamheid en transparantie.

En zo lang personen als Edward Snowden en Julian Assange hun leven binnen bereik van zeg een NSA niet zeker zijn dan is het qua oprechtheid van NSA en aanverwante operaties misschien niet helemaal voldoende pluis en zijn we met z'n allen al lang en breed door een belangrijke ondergrens gezakt van geciviliseerde rechtstaten.

Die van het fatsoen dat je niet elke burger tot doelwit van je eigen bestaansrecht maakt en als het je goeddunkt onderwerpt aan oorlogsrecht of erger.

Daar zijn onder andere de documentaires van John Pilger op deze topics een on-ontkenbare uiteenzetting van.

En ondertussen klagen over iets waar je naar eigen zeggen als dienst direct zelf de in had