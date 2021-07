"Veel slachtoffers van ransomware beschikken over betrouwbare back-ups"

"In veel gevallen beschikken bedrijven over back-ups, maar hebben ze nooit eerder geprobeerd om hun netwerk vanaf back-ups te herstellen, en hebben dus geen idee hoelang het duurt", aldus Wosar tegenover it-journalist Brian Krebs. "Opeens ziet het slachtoffer dat ze petabytes aan data via het internet moeten herstellen, en beseffen ze dat zelfs met hun snelle verbinding het drie maanden gaat duren om alle back-upbestanden te downloaden."

Een ander veelvoorkomend probleem is dat bedrijven wel over off-site, versleutelde back-ups beschikken, maar de decryptiesleutel op het door ransomware getroffen netwerk stond, en daardoor niet meer is te gebruiken.

Dat is iets waar ik als particulier aan gedacht heb toen ik ooit overwoog of cloud-backups iets voor me waren. Op basis van een simpele speedtest-uitkomst en de omvang van de data (veel foto's in raw-formaat) constateerde ik dat ik in het gunstigste geval twee weken aan het downloaden zou zijn. Cloud-backups waren meteen geen optie meer voor me. Kennelijk zijn er bedrijven met petabytes aan data wiens ICT-mensen allemaal niet op het idee komen dat rekensommetje te maken. Ik vind dat ernstig.En ook dat is ernstig. Het is basale logica dat een backup terugzetten typisch gebeurt omdat je het origineel niet meer tot je beschikking hebt, en dat het vermogen om backups terug te zetten dus nooit van zijn leven afhankelijk mag zijn van dat origineel. Dit is zoiets als jezelf in een hoek schilderen, of de tak waarop je zit afzagen tussen jezelf en de stam.Afgemeten naar wat nodig is om ICT in goede banen te leiden is dit allebei ronduit dom te noemen.Wat is hier aan de hand? Is ons denken zo versnipperd geraakt door smartphones, sociale media, direct bereikbaar moeten zijn etc. dat we massaal niet meer in staat zijn om scenario's door te nemen om te zien wat ermee mis kan gaan? Of passen we ICT inmiddels zo grootschalig toe dat er domweg niet meer genoeg mensen beschikbaar zijn die het benodigde denkniveau aankunnen?