Belgische banken komen met universele bankdienst voor niet-digitale klanten

De Belgische overheid en banken in het land hebben een overeenkomst gesloten over een universele bankdienst (UBD) voor klanten die niet kunnen internetbankieren. De dienst mag niet meer dan zestig euro per jaar kosten en biedt een pinpas, minstens 24 geldopnames via de geldautomaten van de eigen bank, minstens zestig handmatige handelingen per jaar, zoals papieren overschrijvingen en het afdrukken van rekeninguittreksels in de automaten van het eigen bankkantoor. Banken kunnen er zelf voor kiezen om hier extra diensten aan toe te voegen.

"Elke klant die, om welke reden dan ook, geen toegang heeft tot de online toepassingen die banken aanbieden, kan beroep doen op de UBD", zegt Febelfin, de koepelorganisatie van Belgische banken. "Iedereen kan er dus gebruik van maken. Het is een minimum aanbod dat banken kunnen aanvullen met extra diensten, waarbij de concurrentie tussen de banken vrij speelt. De klant is vrij om nog andere zichtrekeningen aan te houden bij andere banken."

"Het is belangrijk dat iedereen, ook wie nog niet overweg kan met de digitalisering van de bankdiensten, bij de bank geld kan afhalen en overschrijvingen kan doen tegen een betaalbaar en transparant tarief", zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem. "Met dit akkoord geven we de mensen duidelijkheid en zekerheid voor de komende jaren." De overeenkomst is de komende drie jaar van kracht. Daarna zal er opnieuw door de regering over moeten worden onderhandeld.

Volgens Febelfin gaat de digitalisering van de samenleving in een sneltempo vooruit, maar kan lang niet iedereen dit even goed volgen. "Extra aandacht voor de minder- of niet-digitale groep mensen is dus noodzakelijk", aldus de organisatie. Die laat wel weten dat de Belgische regering en de banksector inspanningen zullen blijven leveren om de digitale kloof zoveel mogelijk te dichten. Daarnaast zal de Belgische regering het elektronisch betalen fors uitbreiden zodat burgers elektronisch kunnen betalen wanneer ze dat willen.