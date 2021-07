Enschede: Autoriteit Persoonsgegevens zit fout met boete voor wifi-tracking

De gemeente Enschede vindt de boete van 600.000 euro die het eerder dit jaar van de Autoriteit Persoonsgegevens wegens wifi-tracking kreeg opgelegd onterecht en heeft officieel bezwaar aangetekend. Vier jaar geleden besloot de gemeente Enschede om door middel van sensoren de drukte in de binnenstad te meten.

Hiervoor werd een bedrijf ingehuurd dat gespecialiseerd is in het tellen van passanten. Het bedrijf plaatste meetkastjes in de winkelstraten die de wifi-signalen van mobiele telefoons van passerende mensen opvingen. Daarbij werd elke telefoon middels een unieke code apart geregistreerd. Door het aantal telefoons dat op een bepaald moment rond een meetkastje is te registreren kan de drukte worden gemeten.

"Houd je over een langere periode bij welke telefoon langs welk meetkastje komt, dan verandert dit 'tellen' in het volgen van mensen", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit bleek bij de gemeente Enschede aan de hand te zijn. Volgens de privacytoezichthouder was de privacy van burgers niet goed gewaarborgd, omdat zij konden worden gevolgd zonder dat dit noodzakelijk was. De gemeente vindt dat de AP op verschillende punten fout zit.

"Wij zijn van mening dat de Autoriteit Persoonsgegevens een besluit heeft genomen in strijd met meerdere beginselen van behoorlijk bestuur, niet voldoende onderzoek heeft gedaan, geen hoor- en wederhoor heeft toegepast, ongemotiveerd voorbij gaat aan veel argumenten die wij in de zienswijze hebben aangedragen, niet genoeg rekening houdt met boeteverlagende omstandigheden, willekeurig handelt en kwalijk heeft gehandeld in hun uitingen naar buiten", aldus de burgemeester en wethouders van Enschede.

Die stellen dat een minder zwaar middel, zoals een last onder dwangsom, gelet op de aard, ernst en duur van de situatie passender zou zijn geweest. In het bezwaarschrift noemt de gemeente tien punten waarop het vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens ongelijk heeft. "Enschede heeft nooit burgers gevolgd en kon dat ook niet. Het feit dat de AP in het Boetebesluit en in de persberichten naar aanleiding daarvan doelbewust die suggestie wekt, acht Enschede zeer kwalijk", zo stellen de burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad (pdf).

Volgens de gemeente zijn er meer dan tweehonderd andere gemeenten die op dezelfde of vergelijkbare wijze wifi-tellingen laten uitvoeren. "Enschede is echter de enige gemeente die een boete opgelegd heeft gekregen. Dat roept de vraag op of dat niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, zeker gezien het feit dat de AP in de pers impliciet heeft aangegeven dat die gemeenten niet zonder meer aan een onderzoek onderworpen zullen worden en dat de AP er van uit gaat dat de gemeenten die dit betreft zelf hun wifitellingen kritisch onder de loep zullen nemen." Enschede vraagt zich dan ook af waarom het een boete opgelegd heeft gekregen en de andere gemeenten niet.

Nu het bezwaarschrift bij de Autoriteit Persoonsgegevens is ingediend zal er na de zomer een besloten sessie met de gemeenteraad plaatsvinden waarin burgemeester en wethouders verder over de zaak zullen doorpraten.