Politie houdt opnieuw verdachten aan in onderzoek naar sim-swapping

De politie heeft in een onderzoek naar sim-swapping-aanvallen op klanten van T-Mobile opnieuw verdachten aangehouden en locaties doorzocht. Het onderzoek startte in februari van dit jaar toen vanuit T-Mobile melding kwam van verdacht gedrag van een medewerker. Drie medewerkers van de telecomprovider werden vervolgens aangehouden op verdenking van computervredebreuk.

Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken. De oorspronkelijke simkaart heeft daardoor geen toegang meer tot het netwerk, waardoor slachtoffers niet meer kunnen bellen, berichten versturen of mobiel internetten. Via het overgenomen telefoonnummer kunnen vervolgens accounts van het slachtoffer worden overgenomen.

Volgens de politie zouden de drie het mogelijk hebben gemaakt dat telefoonnummers in het systeem van T-Mobile konden worden opgezocht om de bijbehorende klantgegevens in te kunnen zien. Hiervoor zouden ze een programma hebben geïnstalleerd waarmee de toegang tot de computers van T-Mobile op afstand kon worden overgenomen. Het daadwerkelijk overnemen van de computers werd vermoedelijk weer door andere verdachten gedaan.

Vervolgens werden telefoonnummers van T-Mobile-klanten overgezet naar een andere simkaart. Eerder meldde NRC dat de telefoonnummers van negentig T-Mobile-klanten op deze manier zijn overgenomen. Via de overgenomen telefoonnummers werden vervolgens de cryptovaluta-accounts van slachtoffers gekaapt en konden er duizenden euro's aan cryptovaluta worden gestolen.

Het onderzoek ging na de aanhoudingen door en leidde naar een telefoonwinkel in Vaals. Daar werd medio maart sporenonderzoek verricht en diverse goederen in beslag genomen. Volgens het cybercrimeteam van de politie Limburg gaat het om een sim-swapnetwerk dat verder reikt dan enkel de provinciegrenzen. De samenwerking met de cybercrimeteams van andere eenheden leidde uiteindelijk naar verschillende personen die worden verdacht van het daadwerkelijk uitvoeren van de sim-swaps.

Daarnaast zouden zij ook verantwoordelijk zijn voor het verschaffen van de toegang tot de beoogde cryptovaluta-accounts. Deze personen zijn dinsdag aangehouden op verdenking van computervredebreuk, witwassen en diefstal van cryptovaluta. Het gaat om een 21-jarige man uit Stein, een 23–jarige man uit Heerlen en een 21-jarige man uit Elsloo. Het onderzoek gaat door en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Naast de aankondiging van de aanhoudingen heeft de politie ook een webpagina online gezet met informatie over sim-swapping.