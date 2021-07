Europese Commissie wil verbod op anonieme cryptowallets bij financieel dienstverleners

Nog een reden voor een NEXIT. We gaan met z'n allen de bietenberg op met dat Europa. Alle zuurverdiende centjes zullen als sneeuw voor de zon in de zaken van het Polit Buro verdwijnen want zonder al die bezittingen zijn we toch veel gelukkiger? Nu is het grootste deel van het Nederlandse volk te dom om te poepen maar zodra je aan hun knip komt komen ze in opstand. Wel, dan is het wel een beetje laat schaapjes. Wie dachten ze dat er voor die hele Cojana crisis ging betalen en waar die miljarden aan steun ineens vandaan kwamen? Wel, zeg maar dag met je pensioentje, spaarcentjes en bezit want het EUSSR gedrocht komt ze van je stelen. Of wellicht worden de schapen eerder wakker en besluiten ze het heft een eigen hand te nemen. Althans, waarschijnlijk eerder in het buitenland want Nederlanders zijn een laf achterbaks volkje. Wel de tijd wordt rijp om toch eens achter je oren te krabben en je centjes van die banken af te halen en deze in iets anders om te zetten wat gemakkelijk te vervoeren is, waardevast is, en makkelijk te verhandelen is. Ruilhandel gaat weer helemaal terug komen.