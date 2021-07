Europese Commissie wil verbod op anonieme cryptowallets

De war on cash gaat natuurlijk gewoon door. Crypto wallets zijn een aardige equivalent.

Het doel is uiteindelijk gewoon om in de gaten te kunnen houden wat je met je geld doet. En in een later stadium daar consequenties aan te verbinden cq. het bezit van geld gewoon duur te maken. De negatieve rente.

Het doel daarvan ligt voor de hand: de staatsschulden (Griekenland, je weet wel, het komt terug. Met rente!) niet af te hoeven lossen. De EUSSR is al lang failliet. De zwanenzang is begonnen.