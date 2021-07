Duitse gezondheidszorg kiest Matrix als basis voor nieuw chatplatform

De Duitse gezondheidszorg heeft Matrix gekozen als basis voor een nieuw te ontwikkelen chatplatform dat end-to-end encryptie biedt en waarvan begin volgend jaar de eerste apps gereed zouden moeten zijn. Matrix is een opensourcechatprotocol. De Duitse overheidsinstantie gematik, verantwoordelijk voor de digitalisering van de Duitse gezondheidszorg, heeft een specificatie voor nieuw te ontwikkelen chatapps opgesteld genaamd TI-Messenger.

Deze specificatie gebruikt het Matrix-protocol als basis. Volgens gematik spelen berichtendiensten ook binnen de gezondheidszorg een steeds belangrijkere rol, maar lopen gebruikers tegen allerlei hindernissen aan, zoals interoperabiliteit, onvoldoende bescherming van gevoelige gezondheidsgegevens en een gebrek aan certificering en authenticatievereisten.

Met TI Messenger en het onderliggende Matrix-protocol worden al deze problemen opgelost, stelt gematik. Het plan is nu dat in oktober de specificatie wordt afgerond. Vervolgens kunnen derde partijen op basis van deze specificatie chatapps ontwikkelen. De eerste TI Messenger-apps zouden in de lente van 2022 gereed moeten zijn voor smartphones, tablets en werkstations.