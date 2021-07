NSO Group: telefoonnummers op lijst geen doelwit Pegasus-spyware

De vijftigduizend telefoonnummers die op een lijst staan waarover nieuwsorganisaties eerder deze week berichtte zijn geen doelwit of potentieel doelwit van de Pegasus-spyware, zo stelt NSO Group, het bedrijf dat de spyware aan klanten aanbiedt. Ook heeft de NSO Group naar eigen zeggen niets met de nummers op de lijst te maken.

Volgens Forbidden Stories en Amnesty International wordt de technologie van NSO Group gebruikt voor het bespioneren van activisten, politieke dissidenten, journalisten en politici wereldwijd. Pegasus maakt het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie van het doelwit te bepalen.

Sinds 2016 heeft Security.NL geregeld over de Pegasus-spyware bericht. Deze week kwamen NSO Group en de Pegasus-spyware wereldwijd in het nieuws. Volgens het bedrijf is er sprake van een lastercampagne en zal het niet meer reageren op mediaverzoeken over het onderwerp.

"Elke claim dat een naam op de lijst per definitie een Pegasus-doelwit of potentieel Pegasus-doelwit is, is vals en onjuist", aldus NSO Group in een verklaring op de eigen website met de titel "Genoeg is genoeg!". Daarin stelt het bedrijf verder dat het geloofwaardig bewijs van misbruik van de technologie zal onderzoeken en indien nodig het systeem zal uitschakelen.

Tegenover de BBC laat een woordvoerder weten dat klanten gemiddeld honderd doelwitten per jaar hebben. Ook vindt het bedrijf de kritiek onterecht. "Het is als het bekritiseren van een autofabrikant wanneer een dronken bestuurder een ongeluk krijgt."