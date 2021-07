Verlopen domeinnaam zorgt voor pornovideo's op grote nieuwssites

Het gemak waarmee websitebeheerders allerlei javascript code die benodigd is voor hun site gewoon direct van de

bron halen verbaast me ook wel een beetje. Het lijkt natuurlijk aantrekkelijk, je hoeft niet zo te letten op updates, dat

regelt je leverancier allemaal (of dat nou een bedrijf is waar je de code "gekocht" hebt of een opensource repository).

Maar wel maak je je helemaal afhankelijk van die aanbieder. Niet alleen voor akkefietjes zoals hierboven vermeld,

maar ook zou die aanbieder de ooit werkende code zomaar kapot kunnen maken. Daar was laatst al een voorvalletje

van waarbij iemand uit frustratie over het beleid van de repository gewoon al zijn code gedelete had, waaronder een

tamelijk low-level functie die ook weer door anderen gebruikt wordt. Dan ligt zomaar ineens je site of app eruit en

moet je dat eerst maar weer eens opmerken (klachten van gebruikers?) en hoe ga je dat dan fixen...



Beter maar copietjes van al die code in je eigen omgeving (server, CDN) hosten, en zelf bepalen wanneer er geupdate

wordt. Dan kun je tenminste testen als er iets verandert.