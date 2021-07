Audacity publiceert aangepaste privacyverklaring en maakt excuses

Audiobewerkingssoftware Audacity heeft een aangepaste privacyverklaring gepubliceerd en excuses gemaakt nadat het vorige privacybeleid voor grote ophef zorgde. Audacity is een opensourceprogramma voor het bewerken van audiobestanden en heeft honderd miljoen gebruikers wereldwijd. Het werd in mei van dit jaar overgenomen door de Muse Group.

Begin deze maand verscheen er een nieuwe privacyverklaring waarin stond dat data van gebruikers met allerlei partijen kon worden gedeeld. Verder werd er gesteld dat de software niet voor kinderen onder de 13 jaar was bedoeld. Dit zorgde voor grote ophef, waarna gebruikers lieten weten dat ze de software zouden verwijderen. Ook begonnen sommige ontwikkelaars met een "fork" van het programma.

Het team achter Audacity heeft nu een nieuwe privacyverklaring aangekondigd en excuses gemaakt voor de ontstane zorgen bij gebruikers. In het nieuwe beleid staat dat er geen aanvullende informatie voor opsporingsdiensten of andere doeleinden wordt verzameld. Verder is het doel van de foutrapportages en updatecontrole beschreven en is de opmerking over het gebruik van software door kinderen onder de 13 jaar verwijderd.

Tevens zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een volledig ip-adres niet wordt opgeslagen en staat dit nu ook in de privacyverklaring beschreven. Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd aan het verwerken van foutrapportages om ervoor te zorgen dat er geen persoonlijke identificeerbare informatie wordt opgeslagen.

Het ontwikkelteam zegt dat het fout zat met de opmerking over kinderen onder de 13 jaar. "En we accepteren dat andere onderdelen van de oude privacyverklaring zo waren verwoord dat die om een verkeerde interpretatie riepen. We hopen dat we duidelijk hebben gemaakt dat er zeer weinig data wordt verzameld en je volledige controle hebt of er enige data wordt verstuurd, en dat dit al het geval was voordat dit vehaal in de media terechtkwam."