SP wil weten of Nederlandse overheid Pegasus-spyware gebruikt

De SP heeft demissionair ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Kaag van Buitenlandse Zaken om opheldering gevraagd over Pegasus-spyware, en of die ook door de Nederlandse overheid wordt ingezet. Volgens onderzoekers van onder andere Amnesty Interrnational en Forbidden Stories wordt de spyware gebruikt voor het bespioneren van politici, journalisten, advocaten en mensenrechtenverdedigers wereldwijd.

Een praktijk die al zeker sinds 2016 gaande is en de afgelopen jaren geregeld in het nieuws kwam. Via Pegasus is het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen.

Deze week schreven nieuwsorganisaties over een lijst van 50.000 telefoonnummers met mogelijke doelwitten van de Pegasus-spyware. Iets wat wordt ontkend door NSO Group, de leverancier van de software. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil nu opheldering van Ollongren en Kaag over de gevolgen van het Pegasus-schandaal voor Nederland. Zo wil hij weten of er ook in Nederland slachtoffers zijn gemaakt, hoeveel en in welke beroepsgroepen.

De ministers moeten daarnaast laten weten of ze vinden dat software zoals Pegasus een dreiging voor mensenrechtenactivisten vormt. "Zijn er Nederlandse instellingen die gebruikmaken van Pegasus-software? Zo ja, welke? Hebt u contact opgenomen met deze instellingen naar aanleiding van dit nieuws?", vraagt Van Dijk verder. Het Kamerlid wil tevens weten of Kaag en Ollongren het ermee eens zijn dat er een eind moet worden gemaakt aan het gebruik van deze software. De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.