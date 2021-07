Signal verhelpt bug waardoor afbeeldingen naar verkeerde contacten gingen

Er is een bug in de Androidversie van de versleutelde chatapp Signal opgelost waardoor afbeeldingen soms naar de verkeerde contacten werden verstuurd. Het probleem werd vorig jaar december al gerapporteerd, maar was volgens de Signal-ontwikkelaars bijzonder zeldzaam en lastig te reproduceren.

Het probleem deed zich voor wanneer twee gebruikers een afbeelding uitwisselden. De ontvanger ontving niet alleen de afbeelding, maar ook een afbeelding die van een andere gebruiker afkomstig kwam. Dit werd veroorzaakt door het mergen van threads. Wanneer iemand "conversation trimming" had ingeschakeld kon dit een situatie veroorzaken waarbij een database id werd hergebruikt, waardoor afbeeldingen bij de verkeerde contacten terechtkwamen, zo laat één van de ontwikkelaars weten.

Als oplossing is er een aanpassing doorgevoerd aan de manier waarop thread id's worden gegenereerd. Dit moet voorkomen dat de threads van ongerelateerde ontvangers worden samengevoegd. Volgens één van de ontwikkelaars op Hacker News was de bug zeer uitzonderlijk en lastig te reproduceren omdat Signal geen data en logs verzamelt. De oorzaak kon mede dankzij door gebruikers gedeelde logs en uitgebreidere logging worden vastgesteld en is nu in versie 5.17.3 van de Androidversie van Signal verholpen.