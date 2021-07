Privacyexperts bezorgd over tracking door middel van qr-codes

Qr-codes zijn tegenwoordig niet meer weg te denken, maar privacyexperts maken zich zorgen over de tracking die deze technologie mogelijk maakt. De code kan namelijk informatie bevatten wanneer, waar en hoe vaak een scan plaatsvindt. Daarnaast kan een qr-code ook een website openen die gebruikers trackt of om informatie vraagt.

Door middel van qr-codes hebben sommige restaurants al databases opgezet met de bestelgeschiedenis en contactgegevens van klanten, zo meldt The New York Times. Volgens de krant zullen mensen mogelijk binnenkort al met gepersonaliseerde aanbiedingen te maken krijgen als ze op qr-code-gebaseerde betaalsystemen gebruiken.

"Mensen beseffen niet dat wanneer je een qr-code scant, het complete apparaat van online tracking tussen jou en je maaltijd wordt geplaatst", zegt Jay Stanley van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU tegenover The New York Times. "Opeens is je offline activiteit dat je iets gaat eten onderdeel van een online advertentiecampagne geworden."

Verschillende partijen bieden inmiddels digitale menu's waarbij gebruikers via qr-codes kunnen bestellen. Eén van deze partijen is Mr Yum. Dit bedrijf gebruikt cookies binnen de digitale menu's om de bestelgeschiedenis van klanten te volgen en geeft restaurants toegang tot deze data, gecombineerd met het telefoonnummer en creditcard van de klant. De software wordt nu in Australië getest en kan mensen op basis van eerdere bestellingen aanbevelingen doen.

Volgens Lucy Bernholz van de Stanford University vormen qr-codes een belangrijke eerste stap om de ervaring die mensen hebben bij het worden getrackt door Google op hun computer ook in de fysieke ruimte buiten hun woning te laten plaatsvinden.