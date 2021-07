Apple verhelpt actief aangevallen zerodaylek in iOS, iPadOS en macOS

Apple heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor iOS, iPadOS en macOS die een actief aangevallen zerodaylek verhelpt, zo laat het techbedrijf weten. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-30807, bevindt zich in IOMobileFramebuffer, een kernel-extensie waarmee ontwikkelaars kunnen bepalen hoe het systeemgeheugen wordt gebruikt voor de schermweergave.

De nu verholpen kwetsbaarheid in het onderdeel maakt het mogelijk voor een applicatie om willekeurige code met kernelrechten uit te voeren. Heeft nu iOS 14.7.1, iPadOS 14.7.1 en macOS Big Sur 11.5.1 uitgebracht om het probleem te verhelpen. Updaten kan via de automatische updatefunctie en in het geval van iOS en iPadOS ook door middel van iTunes.

Het beveiligingslek werd door een anonieme beveiligingsonderzoeker aan Apple gerapporteerd. Het bedrijf heeft de afgelopen maanden dertien actief aangevallen zerodaylekken in iOS en macOS verholpen. Hieronder het overzicht: