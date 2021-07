Klanten internetproviders hebben vanaf volgend jaar vrije modemkeuze

Klanten van internetproviders mogen vanaf volgend jaar zelf de modem en router kiezen die ze op het netwerk van hun aanbieder willen aansluiten. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag aangekondigd. Vorig jaar publiceerde de ACM de conceptbeleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten, die nu definitief is geworden.

Met de beleidsregel wil de toezichthouder duidelijkheid geven over welk deel van het netwerk eigendom is van de internetprovider en welk deel vrije keuze van de eindgebruiker is. Volgens de toezichthouder is een vrije modemkeuze vanwege verschillende redenen belangrijk. "Sommige gebruikers sluiten graag hun eigen modem of router aan om het beheer van persoonlijke gegevens en het gegevensverkeer van andere eindapparaten, zoals slimme apparaten, zelf te controleren", aldus de toezichthouder.

Het zou aanbieders van modems, routers en mediaboxen moeten stimuleren om een goed aanbod te doen op het gebied van prijs en functionaliteit. Daarnaast zou de vrije keuze voor meer innovatie moeten zorgen. Tevens zou het de overstap naar een andere provider moeten vereenvoudigen, omdat de bestaande apparatuur naar een nieuwe provider kan worden meegenomen. Wel stelt de ACM dat telecomaanbieders bij netwerkverstoringen die het gevolg zijn van ondeugdelijke apparatuur wel mogen ingrijpen.

Bij het opstellen van de beleidsregel heeft de ACM gekeken naar de mogelijke gevolgen voor onder meer de kwaliteit van het netwerk en beveiligingsaspecten. Daarnaast is er overlegd met de betrokken partijen en gekeken naar andere landen, waaronder Duitsland, waar al langer sprake is van vrije modemkeuze.

De definitieve beleidsregel is vandaag gepubliceerd en treedt zes maanden na de publicatie in werking (pdf). Dit moet internetproviders de tijd geven om de benodigde processen in te richten en informatievoorziening op orde te brengen zodat klanten hun eigen modems en routers kunnen kiezen en aansluiten.