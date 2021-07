Betaalvereniging Nederland verwacht recordschade door bankhelpdeskfraude

Betaalvereniging Nederland verwacht dat de schade door bankhelpdeskfraude dit jaar naar een nieuw record van veertig miljoen euro zal stijgen. Dat laat de organisatie tegenover het ANP weten. Bij bankhelpdeskfraude bellen oplichters mensen op en doen zich voor als bankmedewerker. Daarbij maken ze soms gebruik van spoofing, waardoor op de telefoon van het slachtoffer het telefoonnummer van de bank wordt getoond.

Vervolgens wordt het slachtoffer misleid om een groot geld bedrag naar een zogenaamde "kluisrekening" van de bank over te maken. In werkelijkheid gaat het om een rekening van een katvanger. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldde in april dat criminelen vorig jaar door middel van bankhelpdeskfraude 26,7 miljoen euro hebben buitgemaakt. Eind vorig jaar besloten banken na overleg met minister Hoekstra om slachtoffers met terugwerkende kracht te vergoeden. 96 procent van de slachtoffers is inmiddels vergoed.

Ondanks meerdere aanhoudingen door politie en aandacht in de media lukt het fraudeurs nog altijd om nieuwe slachtoffers te maken. Maandelijks zouden driehonderd mensen op deze manier worden opgelicht, met een gemiddelde schade van tienduizend euro per slachtoffer. Daardoor zou de totale schade dit jaar op veertig miljoen euro kunnen uitkomen. Volgens Betaalvereniging Nederland worden met name ouderen slachtoffer van bankhelpdeskfraude.