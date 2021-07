Ex-inlichtingenanalist in VS veroordeeld voor delen van vertrouwelijke data

Een voormalige inlichtingenanalist van de Amerikaanse luchtmacht, die onder andere werkzaam was bij de Amerikaanse geheime dienst NSA, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 45 maanden wegens het delen van vertrouwelijke defensie-informatie met een journalist.

De 33-jarige Amerikaan was in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht en toegewezen aan de NSA. Tijdens zijn werk bij de Amerikaanse geheime dienst in 2013 kwam hij in contact met een journalist. In 2014 was hij gedetacheerd bij het National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). Vertrouwelijke documenten van de NGA over Amerikaanse drone-operaties in het buitenland deelde hij met de journalist.

Een deel van de vertrouwelijke informatie die de ex-inlichtingenanalist had gedeeld werd gevonden op een usb-stick van hem. Volgens gerechtelijke documenten had de man geprobeerd om de data van zijn usb-stick te verwijderen. Tegenover de rechter liet de man weten dat hij geen spijt had van zijn acties, maar betreurde dat hij een rol speelde bij dodelijke drone-operaties van de VS in Afghanistan, zo laat Politico weten.