Noord-Ierland stopt wegens datalek tijdelijk met uitgifte digitaal vaccinatiebewijs

Noord-Ierland is wegens een datalek tijdelijk gestopt met de dienst waarmee burgers die zijn gevaccineerd een digitaal vaccinatiebewijs kunnen aanvragen. Gebruikers van de COVID Certification Service kregen in bepaalde gevallen gegevens van andere gebruikers te zien.

Net als met de Nederlandse CoronaCheck-app kunnen burgers in Noord-Ierland via de COVIDCertNI-app een qr-code genereren waarmee ze kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Hiervoor moet via de COVID Certification Service een coronacertificaat worden aangevraagd. Door nog onbekende reden kregen sommige gebruikers hierbij de gegevens van andere gebruikers te zien. Daarop is de dienst uit de lucht gehaald.

Dit heeft geen gevolgen voor mensen die hun certificaat al eerder hadden aangevraagd en ontvangen. Wel laat het Noord-Ierse ministerie van Volksgezondheid weten dat sommige gebruikers vanwege het datalek niet op hun nidirect-account kunnen inloggen, waarmee ze toegang tot diensten van de Ierse overheid kunnen krijgen.