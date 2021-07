Verdachten aangehouden voor blackbox-aanvallen op geldautomaten

De Poolse autoriteiten hebben twee verdachten aangehouden op verdenking van tientallen blackbox-aanvallen op geldautomaten in zeker zeven Europese landen. Bij de aanvallen werd naar schatting 230.000 euro buitgemaakt. De twee mannen, van 26 en 29 jaar, zouden gaten in de geldautomaten hebben geboord of onderdelen hebben gesmolten om toegang tot de computer van de geldautomaat te krijgen.

Vervolgens werd er een laptop op de computer aangesloten en commando's verstuurd om alle aanwezige geldbiljetten uit te geven. Volgens Europol hadden de verdachten, afkomstig uit Wit-Rusland, het steeds op hetzelfde type geldautomaat voorzien. Om welk model het gaat laat Europol niet weten. Bij het onderzoek naar de verdachten was ook de Nederlandse politie betrokken.

Eerder dit jaar werd bekend dat er vorig jaar een sterke toename was van het aan in de EU gerapporteerde blackbox-aanvallen. Ging het volgens cijfers van de European Association for Secure Transactions (EAST) in 2019 nog om 140 van dergelijke aanvallen, vorig jaar waren het er 202 met een totaal schadebedrag van 1,24 miljoen euro. Ondanks de toename stelt EAST dat de meeste blackbox-aanvallen niet succesvol zijn.