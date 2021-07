Politie: afgelopen week veel slachtoffers van bankhelpdeskfraude

De moraal van dit verhaal:

het is beter om mensen geen zooi op te dringen waar ze geen verstand van hebben.



En geloof me: van computers en moderne datacommunicatie heeft het gros van de mensen geen zier verstand.

Als je binnen bepaalde grenzen iets kunt bedienen, wil dit immers nog niet zeggen dat je er verstand van hebt.

Mensen zijn echter geneigd om te denken van wel.

Het is de vrijwel onvermijdelijke ellende-portie die met het gerief van het huidige computertijdperk meekomt.