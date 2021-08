Belgische N-VA wil verbod op Chinese smartphones in gevoelige sectoren

De Belgische politieke partij N-VA wil dat er een wettelijk verbod komt op het gebruik van Chinese smartphones voor personen die in gevoelige sectoren willen. Dit vanwege het risico op spionage. "Het is onmogelijk te zeggen exact hoeveel van die Chinese toestellen al bij ons in omloop zijn, want dat moet niet geregistreerd worden", zegt N-VA-Kamerlid Michael Freilich tegenover Het Nieuwsblad. "Maar ook een eigen steekproef leert dat ze populair zijn."

Freilich maakt zich vooral zorgen over de besturingssystemen die door Chinese fabrikanten zelf zijn ontwikkeld. Het Kamerlid wil dat de Belgische inlichtingendiensten een lijst opstellen van risicovolle buitenlandse smartphoneleveranciers. "In samenspraak met de deelstaten kunnen we dan een verbod instellen voor de federale en regionale overheidsdiensten, het leger, kritieke bedrijven en hun partnerbedrijven om die te gebruiken", liet het Kamerlid eerder al tegenover De Tijd weten.

Tegenover Het Nieuwsblad herhaalt Freilich zijn pleidooi voor een wettelijk verbod op het gebruik van Chinese smartphones binnen bepaalde sectoren. "Ik denk aan werknemers bij de overheid, in de nucleaire sector, bij waterkrachtcentrales, in het leger of in de telecomsector." Werknemers zouden hun privé smartphone tijdens de werkuren kunnen afgeven zodat die in een afgelopen ruimte worden bewaard.