VPN-software WireGuard krijgt implementatie voor Windows-kernel

De ontwikkelaar van VPN-software WireGuard heeft een "high-performance" implementatie voor de Windows-kernel ontwikkeld genaamd WireGuardNT. De software bevindt zich nog in de experimentele fase, maar zou veel beter moeten werken dan de huidige Windowsoplossing, met name bij wifi-kaarten.

WireGuard is volgens ontwikkelaar Jason Donenfeld een snellere, eenvoudigere en modernere vpn dan IPSec. Ook zou het beter moeten presteren dan de populaire vpn-oplossing OpenVPN. Het aantal regels code van WireGuard is veel kleiner dan dat van andere vpn-protocollen, wat het eenvoudiger uit te rollen, te gebruiken en te auditen zou moeten maken.

De eerste versie van WireGuard verscheen voor Linux. Daarna werd er ook een oplossing voor Windows ontwikkeld. Deze oplossing gebruikt een generieke TUN-driver waarbij de implementatie zelf in userspace draait en alle pakketjes van en naar de TUN-interface verstuurt. WireGuardNT zal dit uiteindelijk allemaal vervangen, waarbij de WireGuard-protocolimplementatie direct in de netwerk stack wordt geplaatst, net zoals nu al met Linux, OpenBSD en FreeBSD het geval is.

Met name voor wifi zou deze opzet veel betere prestaties moeten laten zien. WireGuard met de TUN-driver deed bij een test 95mbps, terwijl er met het gebruik van WireGuardNT 600Mbps werd gehaald.