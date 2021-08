Amerikaans schooldistrict betaalt ransomwaregroep 550.000 dollar losgeld

Een Amerikaans schooldistrict dat in juni werd getroffen door een ransomware-aanval heeft de verantwoordelijke criminelen zo'n 550.000 dollar losgeld betaald om te voorkomen dat gestolen data op internet werd gepubliceerd. Systemen van het Judson Independent School District (ISD) raakten op 17 juni besmet met ransomware.

Het schooldistrict telt bijna 27.000 studenten en medewerkers verdeeld over meer dan dertig scholen. Door de aanval had het Judson ISD geen toegang meer tot de it-systemen, waaronder telefoon en e-mail. Door het versneld uitvoeren van upgrades kon de toegang tot het telefoonsysteem en e-mail worden hersteld, aldus het schooldistrict in een verklaring die eind juli werd gegeven.

Gisteren maakte het Judson ISD bekend dat het de aanvallers achter de aanval 547.045,61 dollar losgeld heeft betaald om te voorkomen dat gestolen persoonlijke identificeerbare informatie op internet werd gepubliceerd. "Hoewel we dit geld liever aan de behoeftes van onze medewerkers, studenten en hun families hadden uitgegeven, was er geen andere keuze voor het district om jullie veiligheid te garanderen, wat onze eerste prioriteit is", aldus het schooldistrict. Dat stelt dat het op een later moment met meer informatie zal komen.