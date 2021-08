Facebook sluit accounts academici die politieke advertenties onderzoeken

Facebook heeft de accounts, apps, pagina's en toegang van verschillende onderzoekers die onderzoek deden naar politieke advertenties en de verspreiding van desinformatie op het platform gesloten. Volgens Facebook schonden de onderzoekers de privacy van gebruikers, maar dat is volgens hen en Mozilla grote onzin.

De accounts in kwestie waren van onderzoekers van de Universiteit van New York. Ze ontwikkelden een tool genaamd Ad Observer. Het betreft een extensie voor Google Chrome en Mozilla Firefox die aan gebruikers laat zien wie erachter een bepaalde advertentie op Facebook zit en waarom de gebruiker die te zien krijgt. De onderzoekers willen hiermee naar eigen zeggen voor meer transparantie op het platform zorgen.

Volgens Facebook omzeilden de onderzoekers met deze browser-extensie de detectiesystemen van de sociale netwerksite scrapeten ze data zoals gebruikersnamen, advertenties, links naar gebruikersprofielen en andere informatie. Ook verzamelde de extensie data over Facebookgebruikers die hem niet hadden geïnstalleerd of toestemming voor het verzamelen hadden gegeven, aldus Facebook.

Het techbedrijf stelt dat het de onderzoekers vorig jaar al waarschuwde dat de extensie in overtreding van de voorwaarden was en het probeerde om tot een oplossing te komen. Volgens Facebook wilden de onderzoekers door blijven gaan met het scrapen van data en kon het dit niet toestaan, waarop de accounts en andere zaken zijn gesloten.

"Facebook snoert ons de mond omdat ons werk vaak problemen op het platform blootlegt. Het ergste is nog wel dat Facebook de privacy van gebruikers als excuus voor deze actie gebruikt", zegt onderzoeker Laura Edelson. Ze merkt op dat de onderzoekers de privacy van gebruikers altijd de hoogste prioriteit hebben gegeven. "Wat deze situatie duidelijk maakt is dat Facebook niet de macht moet hebben over wie het mag bestuderen."

Mozilla noemt de claims van Facebook ongegrond. De Firefox-ontwikkelaar heeft naar eigen zeggen de code van de Ad Observer-extensie twee keer zelf onderzocht en besloot die aan gebruikers aan te raden omdat de extensie de privacy van gebruikers respecteert en transparantie ondersteunt. "Het verzamelt geen persoonlijke berichten of informatie over je vrienden. En het stelt geen gebruikersprofiel van je samen", laat Mozilla weten. Daarnaast laat de extensie zien welke informatie het verzamelt.

Volgens de browserontwikkelaar blijven grote platforms zoals Facebook een plek bieden voor desinformatie en extremisme die grote gevolgen hebben voor mensen, verkiezingen en de samenleving. "We hebben tools zoals Ad Observer nodig om een licht te werpen op de donkerste plekken van het web. En in plaats van het belemmeren van pogingen om platformen aansprakelijk te houden, moeten we allemaal samenwerken om deze tools te ondersteunen en verbeteren", aldus Mozilla.