WhatsApp gaat afbeeldingen gebruikers niet op kindermisbruik scannen zoals Apple

WhatsApp gaat de afbeeldingen die gebruikers via de chatapp versturen niet op kindermisbruik scannen zoals Apple van plan is, zo heeft de directeur van het bedrijf via Twitter bekendgemaakt. Ceo Will Cathcart reageerde op de aankondiging van Apple om alle afbeeldingen Amerikaanse gebruikers naar iCloud Photos uploaden of via iMessage worden verstuurd of ontvangen te controleren of het geen kindermisbruikmateriaal betreft.

Experts waarschuwden al in grote getallen dat Apple de privacy van gebruikers op het spel zet en de end-to-end encryptie van iMessage ondermijnt. Ook Cathcart stelt dat Apple de verkeerde aanpak kiest en het een tegenslag is voor de privacy van mensen wereldwijd. Volgens de WhatsApp-ceo zou Apple het juist eenvoudiger voor gebruikers moeten maken om met hen gedeelde afbeeldingen te rapporteren.

"Apple heeft software ontwikkeld die alle privéfoto's op je telefoon kan scannen, zelfs foto's die je met niemand hebt gedeeld. Dat is geen privacy", reageert Cathcart. "We hebben al decennia pc's en er is nog nooit een mandaat geweest om de privécontent van alle desktops, laptops of telefoons op onrechtmatige content te scannen. Dat is niet de manier waarop technologie in vrije landen werkt."

Cathcart spreekt van een door Apple ontwikkeld en beheerd "surveillancesysteem" dat eenvoudig privécontent op allerlei andere zaken kan controleren als overheden daartoe besluiten. "Landen waar iPhones worden verkocht zullen verschillende definities hebben van wat acceptabel is." De WhatsApp-ceo besluit door te stellen dat er zoveel problemen met deze aanpak zijn en het "verontrustend" is dat Apple zonder overleg met experts het systeem heeft ontwikkeld.