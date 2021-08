Invoering nieuw paspoort zonder BSN op voorkant houderpagina op 30 augustus

Het nieuwe model paspoort, waar het burgerservicenummer (BSN) niet langer op de voorkant van de houderpagina staat, wordt maandag 30 augustus ingevoerd Dat heeft demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Oorspronkelijk was Knops van plan om het nieuwe Nederlandse paspoort op 2 augustus te introduceren. Om te voorkomen dat er een grote restvoorraad halffabricaten en blanco documenten van het oude model zouden overblijven besloot de staatssecretaris het nieuwe model paspoort pas te introduceren als deze restvoorraad zo klein mogelijk is. Die datum is nu bekend.

Naast het verdwijnen van het BSN van de houderpagina staat die voortaan in leesbare cijfers en als qr-code op de achterkant van de houderpagina. "Met deze wijziging hoeven mensen niet zelf hun BSN weg te lakken bij het maken van een kopie. Daarnaast worden in het nieuwe model enkele nieuwe echtheidskenmerken opgenomen", aldus Knops.

Begin deze maand werd ook een nieuw model identiteitskaart geïntroduceerd. Hiervoor is het voortaan verplicht twee vingerafdrukken af te staan. Verder staat het BSN in een qr-code op de achterzijde van de identiteitskaart. Het BSN is hiermee verwijderd uit de machineleesbare strook en de chip. Naast het verwerken van het BSN in een qr-code, staat het ook nog als leesbare cijfers op de achterzijde van de id-kaart aan de rechterkant.