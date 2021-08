"AVG staat controleren van afbeeldingen zoals Apple van plan is niet toe"

De AVG staat het controleren van afbeeldingen zoals Apple in de Verenigde Staten van plan is niet toe. Dat zegt Peter Kager van adviesbureau ICTRecht tegenover BNR. Ook is het volgens Kager helemaal geen taak van Apple om afbeeldingen te scannen op kindermisbruik, aangezien dat een taak is van politie en andere opsporingsinstanties.

"In Europa zitten we met de AVG, zoals het er nu voor staat steekt die hier een stokje voor, om de eenvoudige redenen dat dit niet de taak van Apple is", aldus Kager. Het techbedrijf wil in de Verenigde Staten foto's die naar iCloud Photos worden geüpload controleren, alsmede afbeeldingen die minderjarige iMessage-gebruikers ontvangen en versturen. Apple mag de technologie dan niet van de AVG toepassen, het zou die wel in Europa kunnen inschakelen aangezien toezichthouders achteraf handhaven.

Kager stelt afsluitend dat een andere optie het opstellen van nieuwe wetgeving is. "Een private organisatie die helpt bij de handhaving, zoals Apple, zou kunnen, maar dan moet daar wel wetgeving voor komen. Iedereen is het erover eens dat hier iets tegen gedaan moet worden. De vraag is alleen of dat bij Apple gedaan moet worden." Daarnaast zijn critici bang dat de techniek ook voor andere doeleinden kan worden ingezet dan de bestrijding van kindermisbruik.