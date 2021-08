Google stopt met bluetooth-beveiligingssleutel en biedt alleen nog nfc-versies

Google heeft besloten om geen fysieke beveiligingssleutels meer te leveren die via bluetooth werken. In plaats daarvan zullen de Titan Security Keys naast usb alleen nog nfc ondersteunen. Dat heeft het techbedrijf via een blogposting aangekondigd. Drie jaar geleden lanceerde Google de Titan-beveiligingssleutel om gebruikers meer bescherming tijdens het inloggen te geven.

Beveiligingssleutels maken gebruik van een protocol dat op standaard public key-cryprografie is gebaseerd. Een gebruiker die zijn beveiligingssleutel voor een website wil gebruiken moet dit eerst instellen. Tijdens het instellen registreert de gebruiker een publieke sleutel. Bij het inloggen vraagt de website vervolgens om een cryptografische handtekening die bewijst dat de gebruiker de eigenaar is van de privésleutel die bij de publieke sleutel hoort. Hierdoor werkt de beveiligingssleutel alleen op de website waarvoor die is geregistreerd.

De eerste versies ondersteunden alleen usb en bluetooth, vervolgens kwamen er ook nfc-versies. "Aangezien nfc-functionaliteit nu door een groot aantal Androidtelefoons en iPhones wordt ondersteund, stoppen we met de bluetooth Titan Security Key en richten ons op de eenvoudigere en beter beschikbare nfc-functionaliteit", aldus Google. Het techbedrijf zal de al uitgegeven bluetooth-beveiligingssleutel wel blijven ondersteunen.